اغلاق المساجد في اقليم كوردستان

2021/03/31 | 22:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت اللجنة العليا لمكافحة فايروس كورونا اغلاق المساجد ودور العبادة بدءا من يوم الخميس 1 نيسان الجاري على ان تستمر مغلقة الى يوم 10 من الشهر نفسه.

وقالت اللجنة في بيان لها ان اللجنة وفي اجتماعها الذي عقدته يوم الثلاثاء ومن بسبب ارتفاع نسبة الاصابة بفايروس كورونا قررت اغلاق المساجد والكنائس ودور العبادة وقاعات المناسبات الدينية من يوم الخميس 1/4/2021 ولغاية السبت 10/4/2021، مؤكدة انه لم يسمع باقامة المناسبات والفعاليات الدينية فيها اسوة بالمدارس والجامعات والمعاهد التي تم اغلاقها منذ اكثر من 3 اسابيع، داعيا رجال الدين والخطباء الى القيام بواجباتهم لحماية ارواح المواطنين.

PUKmedia / خاص

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