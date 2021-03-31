بغداد والرياض توقعان عددا من الاتفاقيات

2021/03/31 | 22:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع العراق والسعودية عددا من الاتفاقيات والمذكرات خلال الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي الى العاصمة السعودية الرياض.

وجاء في بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء الاتحادي يوم الاربعاء، ان "جرت مراسم توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية، وقعها عن الجانب العراقي وزير المالية علي علاوي، فيما وقعها عن الجانب السعودي وزير المالية السعودي".

وأضاف، أنه "وقع وزير المالية علي علاوي اتفاقية تمويل الصادرات السعودية، ووقعها عن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي المكلف للصندوق السعودي للتنمية".

وتابع أنه "كذلك جرى توقيع اتفاقية مشتركة للتعاون في مجال التخطيط التنموي للتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، وقعها عن الجانب العراقي وزير التخطيط خالد بتال".

وأشار إلى "توقيع مذكرة للتعاون المشترك بين دار الكتب والوثائق الوطنية في جمهورية العراق، ودار الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية، وقعها عن الجانب العراقي وزيرة الإعمار والإسكان نازلين محمد وسو، ووقعها عن الجانب السعودي أمين عام دار الملك عبد العزيز".

وبين أنه "وقعت أيضا مذكرة تفاهم بين شبكة الإعلام العراقي وهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، وقعها عن الجانب العراقي الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، فيما وقعها عن الجانب السعودي وزير الإعلام السعودي رئيس مجلس إدارة هيأة الإذاعة والتلفزيون".

PUKmedia / متابعة

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