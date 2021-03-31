انتحار شاب في واسط لهذه الاسباب

2021/03/31 | 22:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر امني في واسط، الاربعاء، بانتحار شاب من قضاء الحي جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (31 آذار 2021)، ان "شاب انتحر بطلق ناري في رأسه في قضاء الحي جنوبي واسط".

واضاف، ان "الانتحار كان لاسباب مجهولة، وتم نقله للطب العدلي".

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