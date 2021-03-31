سوريا.. القوات الكردية تعتقل 71 متشددا في مداهمة

2021/03/31 | 22:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت القوات الكردية في سوريا، الأربعاء، 71 متشددا مشتبها به بينهم زعيم ديني ومجند، في حملة أمنية استمرت أربعة أيام في مخيم يضم عائلات وأنصار داعش.

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