وزير الصحة العراقي يصل إلى لبنان لتقديم المساعدة في مواجهة كورونا (صور)

2021/03/31 | 22:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وصل وزير الصحة والبيئة حسن التميمي مساء الاربعاء، إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

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وذكرت وزارة الصحة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (31 آذار 2021)، أن "التميمي وصل لبنان على رأس وفد وزاري ومساعدات طبية لدعم جهود لبنان في مواجهة جائحة كورونا".

وتتضمن زيارة الوزير "مناقشة افق التعاون بين البلدين فيما يخدم المصالح المشتركة لتطوير الواقع الصحي وتبادل الخبرات العلمية في مواجهة جائحة كورونا".

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