برلمان العراق يصوت على موازنة 2021 بشكل كامل

2021/03/31 | 22:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب، الاربعاء، على موازنة

2021 بشكل كامل مع المواد الجديدة المضافة

لمشروع الموازنة.

وقالت الدائرة الاعلامية في بيان تصحفي

اليوم (31 آذار 2021)، ان "مجلس النواب صوت

على (58) مادة اضافة الى

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