البرلمان يعيد التصويت بتعديل  المادة ٢١ من قانون الموازنة

2021/03/31 | 22:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعاد مجلس النواب، اليوم الاربعاء، التصويت بتعديل المادة ٢١ من قانون الموازنة العامة الإتحادية.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلىس النواب يعيد التصويت بتعديل المادة ٢١ من قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021“.

وكان مجلس النواب، عقد اليوم الاربعاء، جلسته رقم 46 برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي وحضور ٢١٥ نائباً.

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