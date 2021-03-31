البرلمان يصوت على اضافة مادة جديدة بدلا من مادة ٤١ من قانون الموازنة

2021/03/31 | 22:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صوت مجلس النواب، اليوم الاربعاء، على اضافة مادة جديدة بدلا من مادة ٤١ من قانون الموازنة.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب يُصوت على اضافة مادة جديدة بدلا من مادة ٤١ من قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021“.

وكان مجلس النواب، عقد اليوم الاربعاء، جلسته رقم 46 برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي وحضور ٢١٥ نائباً.

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