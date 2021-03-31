2021/03/31 | 22:46 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر نيابي ،الاربعاء، باعادة التصويت على بعض المواد والفقرات في موازنة 2021.وذكر المصدر، ان ، مجلس النواب مجلىس النواب بدأ باعادة التصويت على (المادة 1 فقرة ب) من الموازنة .واشار الى ان” البرلمان باشر ايضا باعادة التصويت على تعديل المادة 21 من الموازنة“.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس النواب يعيد التصويت على تعديل المادة 21 من الموازنة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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