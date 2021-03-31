طائرات واتفاقيات.. 3 ملفات تتصدر جدول أعمال الكاظمي في السعودية

2021/03/31 | 22:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

بعد تأجيل طويل، وصل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى العاصمة السعودية الرياض لمناقشة ملفات في قطاعات الاقتصاد والطاقة.

وبدأت أعمال الزيارة، الأربعاء 31 آذار/مارس، بمراسم استقبال رسمية تضمن استعراضًا لحرس الشرف وإطلاقات مدفعية وعرض جوي، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وعدد من كبار المسؤولين في الرياض.

وعقد اجتماع بين ابن سلمان والكاظمي، فور وصول الأخير، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، وشهد "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن والاستثمار والحدود"، بحسب بيان من الحكومة العراقية.

وأكد الاجتماع، على "أهمية دور العراق في المنطقة بما يخدم استقرارها، ودعم المملكة العربية السعودية للعراق في جميع المجالات، كما جرت مناقشة تفعيل صندوق الاستثمارات السعودي".

كما شهدت الزيارة، اجتماعًا مشتركًا للوفدين العراقي والسعودي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ومحمد بن سلمان، ناقش "عددًا من الملفات في مجالات الاقتصاد والنفط والكهرباء والزراعة والاستثمار"، وأكّد وفق البيان الحكومي على "أهمية مواصلة المباحثات بين مسؤولي البلدين في عدد من الملفات الهامة، وتنسيق الجهود المشتركة ضمن إطار مجلس التنسيق العراقي السعودي، وبما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما".

وأعلن مكتب رئيس الحكومة، مساء الأربعاء، توقيع 5 اتفاقيات بين العراق والسعودية على هامش زيارة الكاظمي، تمثلت بـ "منع الإزدواج الضريبي، وتمويل الصادرات السعودية، واتفاقية مشتركة للتعاون في مجال التخطيط التنموي للتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، ومذكرة للتعاون المشترك بين دار الكتب والوثائق الوطنية في جمهورية العراق، ودار الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية".

كما تضمنت، "مذكرة تفاهم بين شبكة الإعلام العراقي وهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية".

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