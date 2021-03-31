2021/03/31 | 22:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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البرلمان يُصوت على إضافة مادة جديدة بدلاً عن المادة 41 من قانون الموازنة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 22:30

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