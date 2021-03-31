مجلس النواب يعيد التصويت على المادتين 1 و21 من قانون الموازنة

2021/03/31 | 22:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قرر مجلس النواب، اليوم الاربعاء، اعادة التصويت على المادتين 1 و21 من الموازنة العامة للعام 2021.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب قرر إعادة التصويت على المادة ١ فقرة ب من قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021".

واضافت أن "البرلمان اعادة التصويت ايضاً على تعديل المادة 21 من قانون الموازنة، والتي تنص على السماح بجمع بين راتبين أو اكثر".

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