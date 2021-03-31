مأساة يغود - الجزء الثاني - الحلقة الأولى - الاستعمار الجديد - امال الحسين

2021/03/31 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_الحسين عاشت بلاد يغود، طيلة سنتين، حرب التحرير، اضطرابات، مشاحنات، حملة السلاح بالجبال، السياسيون بالمدن، كل حسب هواه، الفرنسيون والإسبانيون مرعوبون، الشعب يحتفل، تمت المؤامرة، الهتاف بالشوارع، سي موحند بالمنفى، لم يعجبه الأمر، خبر جيدا، حرب التحرير الشعبية، بالفيتنام، بشمال إفريقيا، بالأوراس، يعرف أنه استقلال زائف، من أجل فصل الثورتين، بمراكش والجزائر، أرسل من ينبه الريفيين، يحثهم على رفضه، العسكري حدو ......





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