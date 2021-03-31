2021/03/31 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي لم يعرف الإنسان منذ القدم شرب الكافور كنوع من أنواع الترف أو المتعة الحسية، ولكن عرف شراب الكافور كعلاج طبي لبعض الأمراض ممزوجا مع بعض الشرابات الأخرى وبنسبة قليلة جدا، الأستخدام الرئيسي لشراب الكافور كان لأجل معالجة المشاكل الطبية في الجهاز التنفسي ولمدة قليلة جدا، لأن الكافور بكل أنواعه ومصادره غير مستساغ لا ذوقا ولا رائحة نفاذة، لكن أن يستخدم النص كلمة مزاج والتي تعني معاني كثيرة لا يجبرنا على ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).