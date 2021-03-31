محدث..النفط يتراجع عند التسوية لكنه يسجل مكاسب فصلية تتجاوز 20%

2021/03/31 | 23:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط بنحو 2 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات المخزونات، لكنها حققت مكاسب فصلية بأكثر من 20 بالمائة.وكشفت بيانات

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