السعودية والعراق توقعان 5 اتفاقيات تعاون بعدة مجالات بينها تمويل الصادرات

2021/03/31 | 23:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: وقع الوفد العراقي، برئاسة مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب السعودي الذي رأسه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان …

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