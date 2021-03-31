نائب يوجه انتقادات لاذعة لكتلة دولة القانون ويصفهم بـ 'اتباع الخارج'

2021/03/31 | 23:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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انتقد النائب غايب العميري، الاربعاء، ما اسماه صمت من كانوا بالامس يتبجحون بشعرات فارغة بشأن الموازنة، مطلقا عليهم وصف "اتباع الخارج".

وكتب العميري في تغريدة على تويتر، اليوم (31 اذار 2021)، ان الذين كانوا بالامس يتبجحون بشعارات فارغة جاءوا اليوم صاغرين يغلفهم الصمت ولا تسمع لهم صوتا ولا همسا".

واضاف، "لان (اتباع خارج) عرفوا ان التصويت سيمضي بدونهم".

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