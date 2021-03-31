ضجّة في تنزانيا.. صحيفة محلية تعزّي بوفاة رئيسة البلاد وهي على قيد الحياة!

2021/03/31 | 23:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعرب موظفو صحيفة "ديلي نيوز" التنزانية عن تعازيهم في الرئيسة الحالية سامية حسن صلوحي، وهي على قيد الحياة وبصحة جيدة على رأس عملها.

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ووفقا لشركة النشر "تنزانيا ستاندرد نيوزبيبرز" (TSN)، تم إيقاف جميع المتورطين في الخطأ عن العمل، لأنهم "فشلوا في ملاحظة وتصحيح الخطأ".

وأوقفت صحيفة تنزانيا المعيارية القائمة بالإنابة مديرة الإعلانات أنيتا شايو ومديرة مكتب الاستقبال في رجب جمعة محمد اعتبارا من 29 آذار 2021، في انتظار توضيح خطأهم في ضمان مراقبة جودة الإعلانات المنشورة في صحف الشركة.

وفي 19 آذار، تم تنصيب سامية حسن صلوحي أول رئيسة في تاريخ تنزانيا، لتتولى منصب الحاكم السادس للبلاد.

"ريا نوفوستي"

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