ماكرون يعلن تمديد الإغلاق الجزئي في فرنسا

2021/03/31 | 23:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة مساء الأربعاء، إن على فرنسا أن تتخذ “اتجاها جديدا” في نهجها لمكافحة انتشار كورونا أو تخاطر بفقدان السيطرة على انتشاره.وأعلن إيمانويل ماكرون عن مزيد من الإجراءات الوطنية، التي سيجري تنفيذها بداية من السبت المقبل ولمدة شهر على الأقل من 3 أفريل إلى 2 ماي.وأوضح أنه […]

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