2021/03/31 | 23:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس النواب يُصوت على حل المجلس في الـ7 من تشرين الاول عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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