2021/03/31 | 23:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيد الصدر: نتمنى أن تكون الموازنة بعيدة عن متناول الفاسدين المركز الخبري الوطني.

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