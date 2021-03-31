جنين في الذّاكرة - الطاهر المعز

2021/03/31 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطاهر_المعز ذكرى مجزرة: جنين من 01 إلى 11 نيسان/ابريل 2002 نشأ الكيان الصهيوني، سنة 1948، من منطلقات عقائدية استعمارية وعنصرية، ويمارس القمع والإضطهاد ومصادرة الأرضي وطرد أهل البلاد من وطنهم لاستجلاب مُستعمِرِين، مُستوْطِنين من كافة أرجاء العالم...



احتل الكيان الصهيوني (المدعوم من كافة القوى الإمبريالية) الضفة الغربية لنهر الأردن، سنة 1967، حيث تقع مدينة "جنين"، إحدى أكبر مُدن الضّفة (شمال ال ......





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