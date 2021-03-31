صالح يبارك تمرير الموازنة

2021/03/31 | 23:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بارك رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، التصويت على الموازنة الاتحادية للعام 2021.وقال صالح في تغريدة على تويتر تابعها “المركز الخبري الوطني” “نُبارك التصويت على الموازنة، ونُحيي العمل الدؤوب بين الحكومة […]

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