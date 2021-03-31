2021/03/31 | 23:40 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 31 مارس 2021 | 11:17 مساءً

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مجلس النواب يرفع جلسته إلى العاشر من نيسان المقبل

رفع مجلىس النواب جلسته إلى العاشر من نيسان المقبل، وتضمنت الجلسة التصويت على الموازنة العامة للعام 2021 بالمجمل.



فيما قاطعت الجلسة كتلة النهج الوطني بسبب تضمن الموازنة مواد خطيرة، وكذلك سارت كتلة دولة القانون على خطى كتلة النهج الوطني في مقاطعة الجلسة بسب عدم تخفيض أسعار الصرف

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