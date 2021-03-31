رئيس الجمهورية بعد إقرار الموازنة: أمامنا استحقاق التنفيذ بما يخدم إعمار الوطن

2021/03/31 | 23:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

علّق رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء، على تمرير موازنة 2021 من قبل البرلمان العراقي.

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وقال صالح في تدوينة تابعها "ناس"، (31 آذار 2021)، "نُبارك التصويت على الموازنة، ونُحيي العمل الدؤوب بين الحكومة والبرلمان، وأملنا أن يلبي تطلعات شعبنا لظروف معيشية افضل".

‏وأضاف، "أمامنا الآن استحقاق التنفيذ بما يضمن مصالح المواطنين واعمار الوطن، واتخاذ اقصى الإجراءات لإسناد الطبقات محدودة الدخل، وتوفير فرص العمل لشبابنا ومكافحة الفساد".

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