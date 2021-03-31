مجلس النواب يصوت على حل نفسه

2021/03/31 | 23:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صوت مجلس النواب، اليوم الاربعاء، على حل المجلس في تاريخ ٧ / ١٠ / ٢٠٢١ على تجرى الانتخابات في موعدها ١٠ / ١٠ ٢٠٢١.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “ مجلىس النواب صوت على حل المجلس في تاريخ ٧ / ١٠ / ٢٠٢١ على تجرى الانتخابات في موعدها ١٠ / ١٠ ٢٠٢١

وكان مجلس النواب، عقد اليوم الاربعاء، جلسته رقم 46 برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي وحضور ٢١٥ نائباً.

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