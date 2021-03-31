الاستقرار الاقليمي والطاقة والاستثمار تتصدر مباحثات عراقية سعودية بالرياض

2021/03/31 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭ -‬الزمان‭ ‬ تلبية‭ ‬لدعوة‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬زار‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬وفد‭ ‬كبير‭ ‬الرياض‭ ‬حيث‭ ‬اجتمع‭ ‬الى‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الذي‭ ‬استقبله‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬اطلقت‭ ‬المدفعية‭ ‬احدى‭ ‬وعشرين‭ ‬اطلاقة‭ ‬تحية‭ ‬للضيف‭.‬وضم‭ ‬الوفد‭ ‬العراقي‭ ‬محافظَي‭ ‬الانبار‭ ‬والمثنى‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ […]

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