الصفحة الجديدة بين بغداد والرياض

2021/03/31 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام العراق والسعودية بلدان عربيان متجاوران، يتصدران الدول النفطية في منظمة اوبك، لهما مشتركات كثيرة، وبعضها استراتيجي حيث للعراق حدود مع ايران وتركيا البلدين اللذين لهما ملفات صاخبة مع السعودية.حدثت قطيعة كبيرة بين العراق والسعودية في أعقاب غزو الكويت، وتصاعد العداء بينهما سنوات طويلة حتى سقط النظام السابق في الحرب الامريكية التي […]

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