واشنطن تمهد للحوار الاستراتيجي مع بغداد بإعفاء من حظر استيراد الطاقة الايرانية

2021/03/31 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬ وافقت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬تمديد‭ ‬إعفاء‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬استيراده‭ ‬للطاقة،‭ ‬لمدة‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬عراقي‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الأربعاء‭.‬ وهو‭ ‬الإعفاء‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬يعطى‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬إدارة‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬ولأطول‭ ‬مدة‭ ‬يسمح‭ ‬بها‭ ‬القانون،‭ ‬ويأتي‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬استراتيجي‮»‬‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬فيما‭ ‬لايزال‭ ‬العراق‭ […]

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