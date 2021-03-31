رئيس الجمهورية يبارك اقرار الموازنة ويؤكد على استحقاق تنفيذها

2021/03/31 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بارك رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاربعاء، التصويت على الموازنة، فيما أكد استحقاق تنفيذها.

وقال صالح في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "نُبارك التصويت على الموازنة، ونُحيي العمل الدؤوب بين الحكومة والبرلمان، واملنا ان يلبي تطلعات شعبنا لظروف معيشية افضل".

واضاف: "‏امامنا الآن استحقاق التنفيذ بما يضمن مصالح المواطنين واعمار الوطن، واتخاذ اقصى الاجراءات لإسناد الطبقات محدودة الدخل، وتوفير فرص العمل لشبابنا ومكافحة الفساد".

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