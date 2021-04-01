حصة الدولار في الاحتياطات العالمية تهبط لأدنى مستوى منذ 1995

2021/04/01 | 00:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطات العالمية من العملات إلى أدنى مستوى في 25 عاماً خلال الربع الأخير من العام الماضي.

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