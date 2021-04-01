البرلمان العراقي يُقر موازنة 2021.. ويصوّت على حل نفسه أكتوبر المقبل

2021/04/01 | 00:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: صوّت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021، وعلى حل المجلس بتاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الاول المقبل.كما قرر البرلمان رفع جلسته إلى العاشر من أبريل/ نيسان المقبل، بحسب وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم …

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