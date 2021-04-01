وقال رئيس الجمهورية في تغريدة على حسابه في تويتر: نُبارك التصويت على الموازنة، ونُحيي العمل الدؤوب بين الحكومة ومجلس النواب، واملنا ان يلبي تطلعات شعبنا لظروف معيشية افضل.
واضاف: امامنا الآن استحقاق التنفيذ بما يضمن مصالح المواطنين واعمار الوطن، واتخاذ اقصى الاجراءات لإسناد الطبقات محدودة الدخل، وتوفير فرص العمل لشبابنا ومكافحة الفساد.
PUKmedia اعلام رئاسة الجمهورية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يرحب باقرار الموازنة ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يرحب باقرار الموازنة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).