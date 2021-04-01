رئيس الجمهورية يرحب باقرار الموازنة

2021/04/01 | 00:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب رئيس الجمهورية الدكتور برهم احمد صالح بتصويت مجلس النواب، مساء الاربعاء، على الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وقال رئيس الجمهورية في تغريدة على حسابه في تويتر: نُبارك التصويت على الموازنة، ونُحيي العمل الدؤوب بين الحكومة ومجلس النواب، واملنا ان يلبي تطلعات شعبنا لظروف معيشية افضل.

‏واضاف: امامنا الآن استحقاق التنفيذ بما يضمن مصالح المواطنين واعمار الوطن، واتخاذ اقصى الاجراءات لإسناد الطبقات محدودة الدخل، وتوفير فرص العمل لشبابنا ومكافحة الفساد.

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