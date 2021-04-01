لاهور شيخ جنكي يدعو الى الالتزام بفقرات الموازنة

2021/04/01 | 00:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بيانا بمناسبة التصويت على الموازنة الاتحادية للعام 2021 من قبل مجلس النواب.

وقال لاهور شيخ جنكي في البيان: بعد محاولات وضغوط كبيرة، أثمرت جهودنا وحققت أهدافها بتثبيت حصة الإقليم في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021.

واضاف: إن هذه الخطوة هي بداية مهمة لتصحيح العلاقات بين حكومة الإقليم والحكومة الإتحادية وحل المشاكل العالقة بين الجانبين بضمنها توفير رواتب موظفي الإقليم دون استقطاع وإنقاذ المواطنين من شظف العيش والمعاناة، الذين ينتظرون الافق المزدهرة منذ مدة طويلة.



ان هذا المكسب هدية مع شدة ورد الإتحاد الوطني الكوردستاني، مقدمة لجماهير شعب كوردستان.

واوضح الرئيس المشترك: من هنا أود أن أشكر فريق التفاوض في حكومة إقليم كوردستان وكتلة الإتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب والأعضاء الكورد في اللجنة المالية النيابية لنفسهم الطويل وجهودهم المستمرة في التوصل إلى إتفاق مع بغداد.

وقال: كما وأرغب بتوجيه الشكر، بشكل خاص، للمجلس القيادي للإتحاد الوطني الكوردستاني، الذين يوافقونا الرأي، بالتأكيد المستمر على ضرورة توصل الجانبين إلى اتفاق في سبيل المصلحة العليا لشعبنا، وان الحل الوحيد هو توصل الجانبين الى اتفاق.



كما أشكر جميع القوى والأطراف السياسية العراقية التي دعمت وساعدت في تثبيت حصة الإقليم.



نأمل ان تلتزم حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بالاتفاقية المبرمة بينهما كم تم تثبيتها في مشروع القانون وتم التصويت عليها، والذي يمثل حقوق ومصالح شعب كوردستان والعراق.

PUKmedia

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