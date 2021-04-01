لاهور شيخ جنكي يدعو الى الالتزام بفقرات الموازنة

وقال لاهور شيخ جنكي في البيان: بعد محاولات وضغوط كبيرة، أثمرت جهودنا وحققت أهدافها بتثبيت حصة الإقليم في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021.
واضاف: إن هذه الخطوة هي بداية مهمة لتصحيح العلاقات بين حكومة الإقليم والحكومة الإتحادية وحل المشاكل العالقة بين الجانبين بضمنها توفير رواتب موظفي الإقليم دون استقطاع وإنقاذ المواطنين من شظف العيش والمعاناة، الذين ينتظرون الافق المزدهرة منذ مدة طويلة.
ان هذا المكسب هدية مع شدة ورد الإتحاد الوطني الكوردستاني، مقدمة لجماهير شعب كوردستان.
واوضح الرئيس المشترك: من هنا أود أن أشكر فريق التفاوض في حكومة إقليم كوردستان وكتلة الإتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب والأعضاء الكورد في اللجنة المالية النيابية لنفسهم الطويل وجهودهم المستمرة في التوصل إلى إتفاق مع بغداد.
وقال: كما وأرغب بتوجيه الشكر، بشكل خاص، للمجلس القيادي للإتحاد الوطني الكوردستاني، الذين يوافقونا الرأي، بالتأكيد المستمر على ضرورة توصل الجانبين إلى اتفاق في سبيل المصلحة العليا لشعبنا، وان الحل الوحيد هو توصل الجانبين الى اتفاق.
كما أشكر جميع القوى والأطراف السياسية العراقية التي دعمت وساعدت في تثبيت حصة الإقليم.
نأمل ان تلتزم حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بالاتفاقية المبرمة بينهما كم تم تثبيتها في مشروع القانون وتم التصويت عليها، والذي يمثل حقوق ومصالح شعب كوردستان والعراق.
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