الحكيم يعلق على اقرار الموازنة وحل مجلس النواب

2021/04/01 | 00:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ثمن رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، الاربعاء، تصويت مجلس النواب على الموازنة العامة وحل مجلس النواب لنفسه تهميدا للانتخابات المبكرة.

وكتب الحكيم في تغريدة على تويتر، اليوم (31 اذار 2021)، انه "نثمن تصويت مجلس النواب العراقي على تشريع قانون الموازنة الإتحادية العامة لعام 2021 بعد طول إنتظار ومخاض عسير".

واضاف، انه "مبارك للشعب العراقي هذا الإنجاز المهم وما تضمنه مشروع الموازنة من مواد مهمة لدعم الفقراء وذوي الدخل المحدود".

وعد الحكيم "قرار حل مجلس النواب والتهيؤ للإنتخابات النيابية المبكرة خطوة مهمة وناجزة للمضي بالاستحقاقات المرتقبة التي ينتظرها وطننا العزيز".

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