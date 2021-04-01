محافظ المثنى من السعودية يتحدث لـNRT عن الاتفاق بشأن منفذ الجميمة الحدودي

2021/04/01 | 00:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن محافظ المثنى أحمد منفي جودة، الاربعاء، ان المباحثات حول منفذ الجميمة الحدودي بين محافظة المثنى والسعودية تبشر بالخير، مؤكدا ان فتح المنفذ سيوفر الاف فرص العمل لابناء المحافظة.

وقال جودة في تصريح لـ NRT عربية، (31 آذار 2021)، ان"الحكومة المحلية تعمل مع الجانب السعودي والحكومة المركزية من اجل ان يفتتح هذا المنفذ المهم والحيوي والذي سيساهم في تنمية الحركة الاقتصادية بالمحافظة وتوفير آلاف فرص العمل لأبناء المثنى".

واضاف، ان" جدول المباحثات جاري في هذا الجانب مع الوفد العراقي"، موضحا ان "موافقات مبدئية سبق وان حصلت من الجانب السعودي على نية الاخيرة افتتاح المنفذ وحصول التبادل التجاري".

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