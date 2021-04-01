الكاظمي يغرد بعد تمرير الموازنة

2021/04/01 | 00:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عدّ رئيس مجلس النواب، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إقرار قانون موازنة 2021، خطوة مهمة إلى الأمام، فيما أعرب عن تطلعه إلى المصادقة على قانون المحكمة الاتحادية.وقال الكاظمي عبر تغريدة على […]

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