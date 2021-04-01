صالح يبارك التصويت على الموازنة ويؤكد.. امامنا الآن استحقاق التنفيذ بما يضمن مصالح المواطنين

2021/04/01 | 00:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاربعاء، انه امامنا الآن استحقاق التنفيذ للموازنة بما يضمن مصالح المواطنين واعمار الوطن.

وقال صالح في تغريدة على تويتر، “نُبارك التصويت على الموازنة، ونُحيي العمل الدؤوب بين الحكومة والبرلمان، واملنا ان يلبي تطلعات شعبنا لظروف معيشية افضل”.

واضاف “امامنا الآن استحقاق التنفيذ بما يضمن مصالح المواطنين واعمار الوطن، واتخاذ اقصى الاجراءات لإسناد الطبقات محدودة الدخل، وتوفير فرص العمل لشبابنا ومكافحة الفساد”.

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