عاجل | الكاظمي يؤكد لرجال الأعمال السعوديين أن الفرصة سانحة للارتقاء بالعلاقات التجارية

2021/04/01 | 00:18 - المصدر: قناة التغيير

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الكاظمي يؤكد لرجال الأعمال السعوديين أن الفرصة سانحة للارتقاء بالعلاقات التجارية

الكاظمي يلتقي في الرياض بعدد من رجال الأعمال السعوديين

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