مبادرة نادية وشركائها يعلنون عن بناء قرية جديدة لأهالي كوجو بمبلغ 5 مليون دولار

2021/04/01 | 00:20 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال اعلنت مبادرة نادية وشركائها في الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والمُنظمة الدوّلية للهجرة (IOM) عن مشروع بناء قريةجديدة لأهالي قرية كوجو بالاضافة الى نصب تذكاري للإبادة الايزيدية من خلال بيان تابعته ايزيدي 24 واليكم نصالبيان مساكنٌ جديدة ودعمٌ مُجتمعي للناجين من مذبحة كوجو أربيل – تعملُ مُبادرة نادية (NI) والمُنظمة الدوّلية …

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