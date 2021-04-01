عاجل | اتفاق عراقي سعودي على إنجاز مشروع الربط الكهربائي لأهميته للبلدين

2021/04/01 | 00:25 - المصدر: قناة التغيير

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اتفاق عراقي سعودي على إنجاز مشروع الربط الكهربائي لأهميته للبلدين

اتفاق عراقي سعودي على تأسيس صندوق رأس ماله 3مليارات دولار لتعزيز الاستثمار

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