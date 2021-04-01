الكاظمي: إقرار البرلمان للموازنة خطوة مهمة إلى الأمام

2021/04/01 | 00:28 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، أن إقرار الموازنة خطوة مهمة للتقدم إلى الامام.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "إقرار البرلمان للموازنة الاتحادية خطوة مهمة إلى الأمام رغم الملاحظات، ودليل على أن العمل التضامني هو ما يحقق التقدم والاستقرار".

واضاف: "‏نهج الصِدام والأزمات لن يوصلنا إلى نتيجة، لنبدأ بالعمل خدمة لشعبنا، و‏أتطلع إلى استكمال الإطار التشريعي للانتخابات بالمصادقة على قانون المحكمة الاتحادية".

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