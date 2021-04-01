بيان سعودي عراقي: التأكيد على أهمية التنسيق في المجالات السياسية والأمنية والتجارية

2021/04/01 | 00:28 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد بيان سعودي عراقي، مساء الأربعاء، أنه تم التأكيد على أهمية التنسيق في المجالات السياسية والأمنية والتجارية، بين السعودية والعراق.

وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا على تأسيس صندوق مشترك يقدر رأس ماله بـ 3 مليارات دولار.

كما تم الاتفاق على إنجاز مشروع الربط الكهربائي لأهميته بين البلدين.

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