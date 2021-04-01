السيد مقتدى الصدر: نتمنى أن تكون هناك جدية في تنفيذ بنود الموازنة

2021/04/01 | 00:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

شدد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، على ضرورة ان تكون الموازنة بعيدة عن متناول الفاسدين.

وقال السيد مقتدى الصدر في تغريدة له اليوم الاربعاء، انه "بعد اقرار الموازنة داخل قبة مجلس النواب نتمنى ان تكون هذه الموازنة بعيدة عن متناول الفاسدين"، مشددا على اهمية "ان تكون هناك جدية في تنفيذ بنودها ولا سيما المشاريع الخدمية المتلكئة وغيرها، والا فسيصاب الشعب مرة اخرى بخيبة امل".

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