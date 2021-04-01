رئيس الجمهورية يبارك إقرار الموازنة

2021/04/01 | 00:30 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

بارك رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، التصويت على قانون الموازنة العامة.

وقال الرئيس صالح في تغريدة له اليوم الاربعاء: "نُبارك التصويت على الموازنة، ونُحيي العمل الدؤوب بين الحكومة والبرلمان، واملنا ان يلبي تطلعات شعبنا لظروف معيشية افضل".

‏وأضاف: "امامنا الآن استحقاق التنفيذ بما يضمن مصالح المواطنين واعمار الوطن، واتخاذ اقصى الاجراءات لإسناد الطبقات محدودة الدخل، وتوفير فرص العمل لشبابنا ومكافحة الفساد".

وكان مجلس النواب قد صوت مساء اليوم على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021.

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