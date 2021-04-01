محدث.. بايدن يعلن خطة للبنية التحتية تتجاوز تريليوني دولار

2021/04/01 | 00:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن النقاب عن خطته للبنية التحتية تزيد قيمتها عن تريليوني دولار؛ مع تركيز إدارته على تعزيز اقتصاد ما بعد الوباء.

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