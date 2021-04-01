الكاظمي: العراق قطع أشواط جيدة لوضع أساس للعلاقات الاقتصادية مع السعودية

2021/04/01 | 00:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: التقى مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، في إطار زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، بعدد من رجال الأعمال ورؤوساء الشركات السعوديين.وأكد مصطفى الكاظمي، خلال اللقاء الذي عقد، اليوم الأربعاء، على أن الفرصة سانحة للارتقاء …

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