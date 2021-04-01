2021/04/01 | 00:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الاقليم يهنئ بتأسيس الحزب الشيوعي: آمل أن نعمل كلنا معاً في سبيل وحدة الصف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/01 | 00:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الاقليم يهنئ بتأسيس الحزب الشيوعي: آمل أن نعمل كلنا معاً في سبيل وحدة الصف) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الاقليم يهنئ بتأسيس الحزب الشيوعي: آمل أن نعمل كلنا معاً في سبيل وحدة الصف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).