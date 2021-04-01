2021/04/01 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي حين أحرق الغريب أخر لوح في سفينتهكان يخبئ لنا خرائط الخرابفي جيب عقله المفكرومضى نحونا يبكييشكو كيف أن السماء أرسلت شهبالتحول ذلك المركب الكبيرإلى كتلة من الرماد تذوب في الماءتعاطف الضعفاء معهوبكت النساء على المصيبةبينما كان الرجال الحكماء يعقدون مجلس الشورىهتف زعيم الأغلبيةفليكن منا هذا الغريبفنحن أهل كرم ونخوةوأنضم صاحب المركبإلى حلبة ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خرائط الغريب - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خرائط الغريب - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).