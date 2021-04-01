2021/04/01 | 00:55 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | اتفاق عراقي سعودي على حفظ أمن وسلامة واستقرار المنطقة

الكاظمي يؤكد دعم مبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء أزمة اليمن

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